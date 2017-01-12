В субботу, 14 января пройдет вечер памяти Валерия Беляковича

В субботу, 14 января исполнится 40 дней с тех пор, как ушел из жизни народный артист России, актер и режиссер, основатель Московского театра на Юго-Западе Валерий Романович Белякович. Пензенские зрители хорошо помнят его как постановщика десяти ярких, неординарных спектаклей на сцене драмтеатра, актеры и сотрудники театра — как мощного, харизматичного и очень человечного лидера, режиссера, учителя, друга.

В этот день в малом зале театра соберутся пензенские актеры, работники театров и просто зрители — все, кому дорога память о Мастере. Прозвучат воспоминания о Валерии Романовиче, будут показаны архивные фотографии и фрагменты видеосъемок.

Начало вечера памяти — в 16 часов.

Вход свободный для всех желающих.