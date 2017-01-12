|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В субботу, 14 января пройдет вечер памяти Валерия Беляковича
Сегодня в Пензе
|
В субботу, 14 января исполнится 40 дней с тех пор, как ушел из жизни народный артист России, актер и режиссер, основатель Московского театра на Юго-Западе Валерий Романович Белякович. Пензенские зрители хорошо помнят его как постановщика десяти ярких, неординарных спектаклей на сцене драмтеатра, актеры и сотрудники театра — как мощного, харизматичного и очень человечного лидера, режиссера, учителя, друга. В этот день в малом зале театра соберутся пензенские актеры, работники театров и просто зрители — все, кому дорога память о Мастере. Прозвучат воспоминания о Валерии Романовиче, будут показаны архивные фотографии и фрагменты видеосъемок. Начало вечера памяти — в 16 часов. Вход свободный для всех желающих.
В субботу, 14 января исполнится 40 дней с тех пор, как ушел из жизни народный артист России, актер и режиссер, основатель Московского театра на Юго-Западе Валерий Романович Белякович. Пензенские зрители хорошо помнят его как постановщика десяти ярких, неординарных спектаклей на сцене драмтеатра, актеры и сотрудники театра — как мощного, харизматичного и очень человечного лидера, режиссера, учителя, друга.
В этот день в малом зале театра соберутся пензенские актеры, работники театров и просто зрители — все, кому дорога память о Мастере. Прозвучат воспоминания о Валерии Романовиче, будут показаны архивные фотографии и фрагменты видеосъемок.
Начало вечера памяти — в 16 часов.
Вход свободный для всех желающих.
Новость: Пензенский драматический театр
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru