У пензенских школьников есть шанс принять участие в игре «Умники и умницы»

В январе-мае 2017 года в рамках регионального проекта «Интеллектуальные игры» Министерство образования Пензенской области и Институт регионального развития Пензенской области проводят интеллектуальную игру «Умники и умницы». Тема интеллектуального состязания - «Лермонтов». Финал игры планируется в мае 2017 года в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Задания первого (отборочного) тура регионального этапа игры составлены по двум направлениям: «Лермонтов и Тарханы», «Поэмы М.Ю. Лермонтова». По результатам финала победители примут участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники». Организаторами Олимпиады выступают Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО) совместно с ОАО «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»).

Новость: Министерство образования Пензенской области