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90-лет исполнилось участнику трудового фронта, ветерану труда Атаровой Татьяне Григорьевне
Сегодня в Пензе
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Участница трудового фронта отметила 90-летний день рождения. Поздравить с юбилеем Татьяну Григорьевну приехали представители администрации Железнодорожного района г. Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района. Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в селе Митрофановка Кантемировского района Воронежской области и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.
Участница трудового фронта отметила 90-летний день рождения.
Поздравить с юбилеем Татьяну Григорьевну приехали представители администрации Железнодорожного района г. Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района.
Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в селе Митрофановка Кантемировского района Воронежской области и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.
Новость: Администрация города Пензы
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