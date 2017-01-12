90-лет исполнилось участнику трудового фронта, ветерану труда Атаровой Татьяне Григорьевне

Участница трудового фронта отметила 90-летний день рождения. Поздравить с юбилеем Татьяну Григорьевну приехали представители администрации Железнодорожного района г. Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района. Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в селе Митрофановка Кантемировского района Воронежской области и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта, заботы родных и близких людей.

Новость: Администрация города Пензы