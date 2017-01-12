Веселые посиделки проходят в Литературном музее

Ученики школы №68 стали участниками веселых и познавательных рождественских посиделок. В ходе театрализованного интерактивного представления ребята познакомились с историей Рождества и святочными гаданиями, поиграли в старинные народные игры и ответили на вопросы викторины.



Не обошлось без традиционного новогоднего хоровода вокруг красавицы-елки. В конце мероприятия всех ждало угощение. Ароматный чай из старинного самовара и сладости пришлись по вкусу и детям и взрослым. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области