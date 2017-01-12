Определились полуфиналисты Кубка Пензенской области по мини-футболу в сезоне 2016-2017 годов

Состоятся полуфиналы Кубка Пензенской области по мини-футболу Полуфинальные игры состоятся 18 января 2017 года в ФОК «Спутник». Первый полуфинал пройдет в 17:00, в котором встретятся команды «Сура АС» и «ПГУАС-2». Во втором полуфинале сыграют ТПП «Партнер» и «ПГУ-2», который начнется в 19:00. Приглашаем всех желающих на игры Кубка Пензенской области. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области