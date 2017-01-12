|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Определились полуфиналисты Кубка Пензенской области по мини-футболу в сезоне 2016-2017 годов
Сегодня в Пензе
|
Состоятся полуфиналы Кубка Пензенской области по мини-футболу Полуфинальные игры состоятся 18 января 2017 года в ФОК «Спутник». Первый полуфинал пройдет в 17:00, в котором встретятся команды «Сура АС» и «ПГУАС-2». Во втором полуфинале сыграют ТПП «Партнер» и «ПГУ-2», который начнется в 19:00. Приглашаем всех желающих на игры Кубка Пензенской области.
Состоятся полуфиналы Кубка Пензенской области по мини-футболу
Полуфинальные игры состоятся 18 января 2017 года в ФОК «Спутник».
Первый полуфинал пройдет в 17:00, в котором встретятся команды «Сура АС» и «ПГУАС-2».
Во втором полуфинале сыграют ТПП «Партнер» и «ПГУ-2», который начнется в 19:00.
Приглашаем всех желающих на игры Кубка Пензенской области.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru