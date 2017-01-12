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Пензенская областная библиотека принимала гостей из Самары
Сегодня в Пензе
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Познакомиться с Сурским краем и именами знаменитых пензяков самарским школьникам помогли сотрудники библиотеки во время проведения литературно-краеведческого квеста «По книжным лабиринтам Пензенского края». В каждом отделе библиотеки, ставшем районом области, следовало выполнить различные задания по истории, литературе и краеведению. Для этого ребятам пришлось применить фантазию, эрудицию и даже некоторые детективные способности. В итоге они составили Литературную карту Пензенского края.
Познакомиться с Сурским краем и именами знаменитых пензяков самарским школьникам помогли сотрудники библиотеки во время проведения литературно-краеведческого квеста «По книжным лабиринтам Пензенского края».
В каждом отделе библиотеки, ставшем районом области, следовало выполнить различные задания по истории, литературе и краеведению. Для этого ребятам пришлось применить фантазию, эрудицию и даже некоторые детективные способности. В итоге они составили Литературную карту Пензенского края.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области
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