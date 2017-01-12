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 Четверг, 12 января 2017
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Губернатору представили проект новой набережной
Сегодня в Пензе
 
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Такой набережную реки Суры видят архитекторы. Проект по реконструкции объекта представили Губернатору Ивану Белозерцеву. Спустя год, как заговорили о том, что центр города преобразится, видимых результатов пока нет. В мэрии обещают больше не откладывать решение данного вопроса и вплотную заняться реконструкцией.

«Мы теперь знаем, как здесь пройдет ливневый коллектор. Врезаясь на улице Славы, мы минуем стелу и пройдем по участкам, которые находятся в частной собственности», – рассказал Глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Губернатор поручил избавиться от ветхих частных домов, которые осложняют проведение ряда инженерных работ и портят вид городской набережной. Из таких построек пензенцев необходимо расселить как можно скорее.

«Людей обижать не надо, они когда-то приобрели эти земельные участки. С ними надо договариваться и предлагать возможные варианты. Они могут быть разными, у муниципалитета эти варианты есть. Если нет, – их надо найти», – отметил Глава региона.

На новой набережной, возможно, появится речной транспорт, который сможет передвигаться от Ростка до Спутника. Иван Белозерцев распорядился проработать вопрос частичной очистки русла реки и предусмотреть в проекте пристани по пути следования речных судов в сторону микрорайона Терновки.

«В Санкт-Петербурге используют маленькие каналы, где едва расходятся между собой два речных трамвайчика. У меня вопрос, почему мы не можем сделать также. Водная гладь есть, давайте почистим русло»,  – предложил Иван Белозерцев.

Всеми вопросами реконструкции набережной займется проектный офис, который возглавит вице-губернатор Валерий Савин. Каждые две недели офис будет отчитываться о проделанной работе.

Новость: Елена Кандрина

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