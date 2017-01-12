Бизнес-инкубатор в помощь

С рабочим визитом Глава города Валерий Савельев посетил один из пензенских бизнес-инкубаторов. Здесь начинающие бизнесмены переживают начальные этапы развития перед тем, как выйти в самостоятельное и рискованное плавание. А компаниям, которые находятся на рынке менее трех лет, предоставляются в аренду оборудованные помещения и оказываются консультационные, бухгалтерские, юридические и другие услуги.

«У нас в эксплуатации находится 15 зданий. Площадь, которую мы предоставляем в аренду равна почти 20 тысячам кв. метров. В РФ мы находимся на первом месте по количеству бизнес- инкубаторов и по качеству»,- говорит Константин Семин, директор ГКУ «Пензенское региональное объединение инкубаторов».

Помимо консультаций, специалистами центра регулярно проводятся для резидентов бизнес-инкубатора и для всех субъектов малого бизнеса бесплатные обучающие семинары по различной тематике. Для обмена опытом в Пензу приезжают представители центров первоначальной помощи предприятий из других субъектов Российской Федерации.

«Саратов, Самара, Оренбург, Волгоград, Тамбов были в этом году. Они смотрят, не только как мы работаем с бизнесом, а изучают полный цикл функционирования»,- рассказывает Константин Семин, директор ГКУ «Пензенское региональное объединение инкубаторов».

Глава города Валерий Савельев отметил, что в Пензе создана уникальная сеть бизнес-инкубаторов с выгодными условиями для развития инновационных проектов. Однако, необходима хорошая рекламно-информационная работа для того, чтобы привлечь на данные площади новых резидентов. Это будет способствовать продвижению новых технологий и созданию дополнительных рабочих мест.