Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 12 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Бизнес-инкубатор в помощь
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

С рабочим визитом Глава города Валерий Савельев посетил один из пензенских бизнес-инкубаторов. Здесь начинающие бизнесмены переживают начальные этапы развития перед тем, как выйти в самостоятельное и рискованное плавание. А компаниям, которые находятся на рынке менее трех лет, предоставляются в аренду оборудованные помещения и оказываются консультационные, бухгалтерские, юридические и другие услуги.

«У нас в эксплуатации находится 15 зданий. Площадь, которую мы предоставляем в аренду равна почти 20 тысячам кв. метров. В РФ мы находимся на первом месте по количеству бизнес- инкубаторов и по качеству»,- говорит Константин Семин, директор ГКУ «Пензенское региональное объединение инкубаторов».

Помимо консультаций, специалистами центра регулярно проводятся для резидентов бизнес-инкубатора и для всех субъектов малого бизнеса бесплатные обучающие семинары по различной тематике. Для обмена опытом в Пензу приезжают представители центров первоначальной помощи предприятий из других субъектов Российской Федерации.  

«Саратов, Самара, Оренбург, Волгоград, Тамбов были в этом году. Они смотрят, не только как мы работаем с бизнесом, а изучают полный цикл функционирования»,- рассказывает Константин Семин, директор ГКУ «Пензенское региональное объединение инкубаторов».

Глава города Валерий Савельев отметил, что в Пензе создана уникальная сеть бизнес-инкубаторов с выгодными условиями для развития инновационных проектов. Однако, необходима хорошая рекламно-информационная работа для того, чтобы привлечь на данные площади новых резидентов. Это будет способствовать продвижению новых технологий и созданию дополнительных рабочих мест.

 

Новость: Мария Сайганова

2017-01-12
Третий тур первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет пройдет в Пензе с 11 по 14 января 2017 года
 В соревнованиях примут участие пять коман
 
2017-01-12
Лига «Белая ладья»
 По поручению губернатора будет создана областная школьная шахматная лига
 
2017-01-12
В Пензенской области отмечается 100-летие заповедной системы России
 В Пензенской области развитию сети особо охраняемых природных территорий уделяется большое внимание
 
2017-01-12
В Белинском районе проверили очистку улиц от снега
 Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области выехали в Белинский район
 
2017-01-12
Жителям Ударной,35 необходимо срочно переселиться из аварийного дома
 У заместителя главы администрации города Пензы Юрия Ильина прошло совещание по данному вопросу
 

Новости партнеров
 
На сайте: 30ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru