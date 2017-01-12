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Разборки с должниками
Сегодня в Пензе
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Если ты должен денег знакомому, то время возвращения долга можно хоть как-то потянуть. Если ты должен денег государству, увильнуть от ответственности вряд ли получиться. Таких людей, к сожалению, много и все их долги только по части алиментов. В Пензе и Пензенской области для работы с такими гражданами трудятся судебные приставы. Они и рассказали нашему телеканалу о своей работе и о том, какие меры они принимают к этим недобросовестным людям.
«Если должник два месяца не выплачивает алименты без уважительных причин, то он привлекается к административной ответственности. Она заключается в наложении в 20 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ до 100 часов. Но самый крайний случай – арест до десяти суток», - отметила Татьяна Ганиева, начальник отдела по взысканию алиментных платежей.
Ситуация с должниками обстоит не так радужно, как хотелось бы. Среди должников фигурируют и женщины. В основном это те матери, которых лишили родительских прав. Но закон для всех один и на женскую половину населения воздействуют также жестко, как и на мужскую.
«Да, женщины выплачивают алименты. Таких случае становиться все больше. Много женщин, лишенных родительских прав. Они обязаны выплачивать алименты. Чаще всего выплачивают мало и редко, если вообще выплачивают. Все из-за отсутствия работы и асоциального образа жизни», - добавила Татьяна Ганиева.
Но прежде чем приступать к активным действиям против должников приставы проводят целую работу, предупреждая каждого из них о возможных последствиях. В случае невозможности найти постоянный заработок, людей ставят на биржу труда, тем самым помогая им. Помимо взрослых, ведется активная работа с маленькими гражданами Пензенской области.
«Мы проводим акции ко дню ребенка. На 1 сентября. На новый год. Мы позаботились, чтобы дети встретили новый год с подарками, получили денежное содержание. В этот период мы более активно ходим по квартирам должников, вызываем их, работаем с ними, чтобы подтолкнуть их к выплате алиментов», - Подчеркнула Татьяна Ганиева.
Благодаря такой работе, многие дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, встретили новый год в теплой обстановке, и никто из них не остался без подарка.
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