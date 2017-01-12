Показатель выше среднего!

Осенний призыв на военную службу завершился. Итоги кампании организационно-мобилизационное управление Генерального Штаба Вооружённых сил России подвело в режиме видеоконференции со всеми регионами страны. Начальник Управления, Василий Тонкошкуров, сообщил: «В ходе осенней кампании на военную службу призвано 152 тысячи граждан. План выполнен в полном объёме. 352 человека направлено на прохождение альтернативной гражданской службы — лишь 0,2% от общего числа призванных военнослужащих. Это говорит о том, что молодые люди предпочитают именно службу по призыву».

Возросло и число молодых людей, признанных годными к военной службе. Пензенская область — в числе регионов с самым высоким процентом годности граждан! Если средний по стране показатель — 78,3%, то в нашей области — более 80%.

Вице-Губернатор Пензенской области, Валерий Савин, отметил: «Рост показателе годности за 4 года составил более 8%».

Таких показателей региону удалось достичь, благодаря целому комплексу мер: повышение престижа службы в армии, пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни и занятий спортом. В ходе совещания Пензенскую область назвали лидером по проведению лечебно-оздоровительных мероприятий среди будущих призывников.

«Особое внимание Правительство области уделяет медицинскому обеспечению подготовки граждан к службе. Мероприятия по формированию здорового образа жизни реализуются в соответствии с программой развития здравоохранения Пензенской области. Руководители медицинских организаций несут персональную ответственность за качество медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учёт. Проводятся мероприятия по иммунизации призывников», — доложил Валерий Савин.

Вся эта работа позволяет региону каждую призывную кампанию успешно выполнять план.