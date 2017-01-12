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Жителям Ударной,35 необходимо срочно переселиться из аварийного дома
Сегодня в Пензе
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Данный многоквартирный дом признан аварийным, подлежащим реконструкции - расселению не подлежит. А это значит, что новые квартиры собственникам никто не предоставит. Все, что могут предпринять жители дома в этой ситуации - переселиться в маневренный жилищный фонд, который отвечает требованиям безопасности. У людей, которые до сих пор продолжают жить в этом доме, завышенные требования к предоставляемым квартирам. Это несмотря на то, что условия проживания в помещениях на Ударной оставляют желать лучшего. Причем собственники сами довели свои жилища до такого состояния. Даже мусор они складируют непосредственно в подъезде под лестницей, а не выносят на контейнерную площадку. Работы по реконструкции дома будут проходить в течение теплого времени года. Подрядчик готов был приступить к проведению противоаварийных мероприятий еще 30 декабря 2016 года, но с условием, что для безопасности первый подъезд будет полностью расселен. 3 января все собственники были уведомлены о том, что до 9 января необходимо освободить жилые помещения. На данный момент осталось расселить еще 7 квартир.
Данный многоквартирный дом признан аварийным, подлежащим реконструкции - расселению не подлежит. А это значит, что новые квартиры собственникам никто не предоставит. Все, что могут предпринять жители дома в этой ситуации - переселиться в маневренный жилищный фонд, который отвечает требованиям безопасности.
У людей, которые до сих пор продолжают жить в этом доме, завышенные требования к предоставляемым квартирам. Это несмотря на то, что условия проживания в помещениях на Ударной оставляют желать лучшего. Причем собственники сами довели свои жилища до такого состояния. Даже мусор они складируют непосредственно в подъезде под лестницей, а не выносят на контейнерную площадку.
Работы по реконструкции дома будут проходить в течение теплого времени года.
Подрядчик готов был приступить к проведению противоаварийных мероприятий еще 30 декабря 2016 года, но с условием, что для безопасности первый подъезд будет полностью расселен. 3 января все собственники были уведомлены о том, что до 9 января необходимо освободить жилые помещения. На данный момент осталось расселить еще 7 квартир.
Новость: Дмитрий Раткин
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