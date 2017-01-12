Жителям Ударной,35 необходимо срочно переселиться из аварийного дома

Данный многоквартирный дом признан аварийным, подлежащим реконструкции - расселению не подлежит. А это значит, что новые квартиры собственникам никто не предоставит. Все, что могут предпринять жители дома в этой ситуации - переселиться в маневренный жилищный фонд, который отвечает требованиям безопасности.

У людей, которые до сих пор продолжают жить в этом доме, завышенные требования к предоставляемым квартирам. Это несмотря на то, что условия проживания в помещениях на Ударной оставляют желать лучшего. Причем собственники сами довели свои жилища до такого состояния. Даже мусор они складируют непосредственно в подъезде под лестницей, а не выносят на контейнерную площадку.

Работы по реконструкции дома будут проходить в течение теплого времени года.

Подрядчик готов был приступить к проведению противоаварийных мероприятий еще 30 декабря 2016 года, но с условием, что для безопасности первый подъезд будет полностью расселен. 3 января все собственники были уведомлены о том, что до 9 января необходимо освободить жилые помещения. На данный момент осталось расселить еще 7 квартир.