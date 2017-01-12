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В Белинском районе проверили очистку улиц от снега
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области выехали в Белинский район для проведении проверки благоустройства территорий и организации очистки и вывозу снега в г. Белинском. В ходе объезда выявлено, что на многих улицах города не удовлетворительно производится очистка от снега проезжих частей дорог и пешеходных переходов. Эти улицы имеют большие ледяные колеи, спуски и подъемы не посыпаны песко-соляной смесью. Тротуары не достаточно хорошо очищены от снега. Внутриквартальные дороги заужены, не везде очистка от снега произведена качественно. В адрес администрации Белинского района Пензенской области направлено рекомендательное письмо об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области выехали в Белинский район для проведении проверки благоустройства территорий и организации очистки и вывозу снега в г. Белинском.
В ходе объезда выявлено, что на многих улицах города не удовлетворительно производится очистка от снега проезжих частей дорог и пешеходных переходов. Эти улицы имеют большие ледяные колеи, спуски и подъемы не посыпаны песко-соляной смесью. Тротуары не достаточно хорошо очищены от снега. Внутриквартальные дороги заужены, не везде очистка от снега произведена качественно.
В адрес администрации Белинского района Пензенской области направлено рекомендательное письмо об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
Новость: Дмитрий Раткин
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