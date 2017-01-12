В Белинском районе проверили очистку улиц от снега

Сотрудники Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области выехали в Белинский район для проведении проверки благоустройства территорий и организации очистки и вывозу снега в г. Белинском.

В ходе объезда выявлено, что на многих улицах города не удовлетворительно производится очистка от снега проезжих частей дорог и пешеходных переходов. Эти улицы имеют большие ледяные колеи, спуски и подъемы не посыпаны песко-соляной смесью. Тротуары не достаточно хорошо очищены от снега. Внутриквартальные дороги заужены, не везде очистка от снега произведена качественно.

В адрес администрации Белинского района Пензенской области направлено рекомендательное письмо об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.