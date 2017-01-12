В Пензенской области отмечается 100-летие заповедной системы России

Пензенская область вместе со всей страной отмечает 100-летие заповедной системы России. В Пензенской области развитию сети особо охраняемых природных территорий уделяется большое внимание. Всего в 2017 году планируется открыть особо охраняемые природные территории на общей площади 10500 га. На территории Пензенской области на юго-западе Приволжской возвышенности расположен государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», который является жемчужиной Пензенской области. Общая площадь заповедника составляет 8425 га, из них 7351 га покрыты лесом, 829 га заняты травянистыми экосистемами, 15 га - водными объектами, 178 га прочие земли В регионе находятся 78 памятников природы регионального значения, 6 государственных зоологических заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий в области составляет 57,1 тыс. га.

Новость: Дмитрий Раткин