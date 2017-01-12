Лига «Белая ладья» будет создана для объединения учащихся, педагогов и родительской общественности в стремлении совершенствовать мастерство игры в шахматы. Положение о Лиге разработано Институтом регионального развития Пензенской области и направлено в муниципальные органы образования. Для подготовки тренеров Институт проведет курсы повышения квалификации.

Программа обучения шахматной игре рассчитана на три года. Основным направлениям занятий станет деятельность самих детей, которые наблюдают, сравнивают и делают выводы.