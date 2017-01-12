Третий тур первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет пройдет в Пензе с 11 по 14 января 2017 года.

В соревнованиях примут участие пять команд: сборная Нижегородской области-1, сборная Нижегородской области-2, «Динамо-Уралочка» (г. Златоуст), сборная Ростовской области, пензенская команда детской спортивной школы водных видов спорта.п