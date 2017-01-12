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Третий тур первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет пройдет в Пензе с 11 по 14 января 2017 года
Сегодня в Пензе
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Третий тур первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет пройдет в Пензе с 11 по 14 января 2017 года. В соревнованиях примут участие пять команд: сборная Нижегородской области-1, сборная Нижегородской области-2, «Динамо-Уралочка» (г. Златоуст), сборная Ростовской области, пензенская команда детской спортивной школы водных видов спорта.п
Третий тур первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет пройдет в Пензе с 11 по 14 января 2017 года.
В соревнованиях примут участие пять команд: сборная Нижегородской области-1, сборная Нижегородской области-2, «Динамо-Уралочка» (г. Златоуст), сборная Ростовской области, пензенская команда детской спортивной школы водных видов спорта.п
Новость: Дмитрий Раткин
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