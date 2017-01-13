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 Пятница, 13 января 2017
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С Днем российской печати
Сегодня в Пензе
 

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем российской печати!

В нашей стране профессия журналиста занимает особое место, и сегодня ваш заслуженный авторитет складывается из многих важных составляющих – оперативной подачи материала, достоверности предлагаемой читателю информации, принципиальности, объективности оценок и глубины анализа общественно-значимых событий.

Журналисты всегда стараются быть в центре происходящего, прийти на помощь людям, оказать им действенную помощь.

Радует, что из года в год ряды сотрудников СМИ пополняет одарённая молодежь. Хотелось бы, чтобы её становление проходило в условиях подлинного творческого поиска, верности лучшим традициям, которым всегда следовали мастера пензенской журналистики.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов!

Губернатор Пензенской области   

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