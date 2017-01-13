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С Днем российской печати
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем российской печати! В нашей стране профессия журналиста занимает особое место, и сегодня ваш заслуженный авторитет складывается из многих важных составляющих – оперативной подачи материала, достоверности предлагаемой читателю информации, принципиальности, объективности оценок и глубины анализа общественно-значимых событий. Журналисты всегда стараются быть в центре происходящего, прийти на помощь людям, оказать им действенную помощь. Радует, что из года в год ряды сотрудников СМИ пополняет одарённая молодежь. Хотелось бы, чтобы её становление проходило в условиях подлинного творческого поиска, верности лучшим традициям, которым всегда следовали мастера пензенской журналистики. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов! Губернатор Пензенской области
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем российской печати!
В нашей стране профессия журналиста занимает особое место, и сегодня ваш заслуженный авторитет складывается из многих важных составляющих – оперативной подачи материала, достоверности предлагаемой читателю информации, принципиальности, объективности оценок и глубины анализа общественно-значимых событий.
Журналисты всегда стараются быть в центре происходящего, прийти на помощь людям, оказать им действенную помощь.
Радует, что из года в год ряды сотрудников СМИ пополняет одарённая молодежь. Хотелось бы, чтобы её становление проходило в условиях подлинного творческого поиска, верности лучшим традициям, которым всегда следовали мастера пензенской журналистики.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов!
Губернатор Пензенской области
Новость: Правительство Пензенской области
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