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 Пятница, 13 января 2017
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Виктор Кувайцев провел очередной прием граждан
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел очередной прием граждан. Большинство вопросов, с которыми в этот раз обратились пензенцы, касались земельных вопросов. 
  
Пенсионерка хлопочет о разрешении узаконить пристрой. Они живут с мужем в старом одноэтажном многоквартирном доме, в котором все удобства были предусмотрены на улице. Лет десять назад общественный туалет снесли. Пять семей, которые проживают в этом доме, вскладчину построили канализацию, и каждая семья пристроила к своей квартире комнату для санитарных нужд. Все соседи быстро узаконили пристрои, а пенсионерка вовремя этого сделать не успела и теперь этот вопрос можно решить только через суд. 
  
Председатель ТСЖ из Железнодорожного района возмущена, что ей выписано два штрафа за нарушения правил благоустройства. По ее мнению, придомовая территория многоквартирного дома, находящаяся в ее ведении, содержится в порядке. Но жители этого дома посчитали иначе и пожаловались в администрацию района, что снег во дворе не убирают и контейнерная площадка нуждается в ремонте. 
  
Пожилая женщина пришла с просьбой. Она живет в частном доме одна и хотела бы подключить свой дом к канализационному коллектору, который проложили в свое время соседи. Женщина готова заплатить за врезку, но соседи не соглашаются, припоминая ей старые обиды, которые она по их словам, нанесла их родителям. 
  
В этот день глава администрации города Виктор Кувайцев принял 15 человек. Ряд посетителей получили консультации в ходе приема, ряд проблем Виктор Николаевич взял на личный контроль для дальнейшего решения. 

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