Ученица 10 класса школы с. Старая Каменка Пензенского района будет удостоена почетного знака «Горячее Сердце»

Ученица 10 класса школы с. Старая Каменка Пензенского района Евгения Суздальцева будет награждена почетным знаком «Горячее Сердце» и включена в Почетную книгу «Горячее сердце – 2017». Эта награда вручается детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

В ноябре 2016 года подана заявка на участие в проекте «Горячее сердце» ученицы 10 класса школы с. Старая Каменка Пензенского района Евгении Суздальцевой. По итогам рассмотрения Евгения отмечена в номинации «Преодоление трудных жизненных ситуаций (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности преодоление сложных семейных ситуаций)». Не смотря на инвалидность (ампутация правой ноги) Евгения является отличницей, принимает участие во всех классных и школьных творческих мероприятиях, занимается настольным теннисом: в 2016 году заняла 1 место по настольному теннису во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек 14-18 лет. Полная «история преодоления» Евгении будет размещена на сайте http://cordis.fondsci.ru (инициатива «Горячее сердце») в начале февраля 2017 года.

Награждение победителей проекта с вручением нагрудного знака «Горячее сердце» и Почетной книги состоится 17-18 февраля 2017 года в Москве. На награждение выдвинуто около 120 кандидатур.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года совместно с Министерством образования и науки РФ, Министерством обороны РФ, Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, Министерством внутренних дел РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, а также общественными организациями и фондами. Одобрение и поддержка получены от Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах.

Награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождается вручением лацканного знака, который является копией накладки знака, и может носиться повседневно. Каждый год в свет выходит Почётная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды.