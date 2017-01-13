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«Дизель» одержал победу над волжской командой «Ариада-НХ»
Сегодня в Пензе
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«Дизель» в выездной серии в рамках чемпионата ВХЛ 11 января 2017 года обыграл волжскую «Ариаду-НХ». В первом периоде пензенские хоккеисты забили в ворота хозяев три безответных шайбы. Это Авторами стали Николай Владимиров, Игорь Зотов и Давид Думбадзе. Во втором периоде Кирилл Никоноров довел счет до 4:0. «Ариада-НХ» ответила во втором и третьем периодах двумя заброшенными шайбами. Итог встречи - 4:2. В пятницу, 13 января 2017 года, пензенская команда сыграет с альметьевским «Нефтяником».
«Дизель» в выездной серии в рамках чемпионата ВХЛ 11 января 2017 года обыграл волжскую «Ариаду-НХ».
В первом периоде пензенские хоккеисты забили в ворота хозяев три безответных шайбы. Это Авторами стали Николай Владимиров, Игорь Зотов и Давид Думбадзе. Во втором периоде Кирилл Никоноров довел счет до 4:0.
«Ариада-НХ» ответила во втором и третьем периодах двумя заброшенными шайбами. Итог встречи - 4:2.
В пятницу, 13 января 2017 года, пензенская команда сыграет с альметьевским «Нефтяником».
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
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