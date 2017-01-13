Сотрудники Управления по делам ГОЧС города Пензы в преддверии праздничных крещенских купаний проверили толщину льда в предполагаемых местах выхода людей на лед. Значительное потепление в начале января на водоемах города сложилась опасная ледовая обстановка. В основном лед состоит из слоев снега и воды, а не сплошного массива замерзшей воды и не соответствует нормам разрешающим пребывание на нем большого количества людей. Он не только тонкий (всего 10 см), но и рыхлый по структуре. В связи с чем, существует опасность пребывания людей на льду.

Новость: Администрация города Пензы