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На водоемах города сложилась опасная ледовая обстановка
Сегодня в Пензе
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Сотрудники Управления по делам ГОЧС города Пензы в преддверии праздничных крещенских купаний проверили толщину льда в предполагаемых местах выхода людей на лед. Значительное потепление в начале января на водоемах города сложилась опасная ледовая обстановка. В основном лед состоит из слоев снега и воды, а не сплошного массива замерзшей воды и не соответствует нормам разрешающим пребывание на нем большого количества людей. Он не только тонкий (всего 10 см), но и рыхлый по структуре. В связи с чем, существует опасность пребывания людей на льду.
Сотрудники Управления по делам ГОЧС города Пензы в преддверии праздничных крещенских купаний проверили толщину льда в предполагаемых местах выхода людей на лед.
Значительное потепление в начале января на водоемах города сложилась опасная ледовая обстановка. В основном лед состоит из слоев снега и воды, а не сплошного массива замерзшей воды и не соответствует нормам разрешающим пребывание на нем большого количества людей. Он не только тонкий (всего 10 см), но и рыхлый по структуре. В связи с чем, существует опасность пребывания людей на льду.
Новость: Администрация города Пензы
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