Ликвидированы надписи о продаже курительной смеси

Состоялся межведомственный рейд с участием администрации города Пензы, администрации Октябрьского района, сотрудников УНК УМВД России по Пензенской области, а также волонтеров-учащихся средних и высших учебных заведений города по выявлению и ликвидации несанкционированных объявлений и надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ на территории Октябрьского района города Пензы.

В результате мероприятия было выявлено 9 надписей на улицах Кулибина, Беляева, Леонова, Докучаева, Крупской, Ленина, из них 4 надписи были закрашены на месте. Работа в данном направлении будет продолжена.