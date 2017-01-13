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Ликвидированы надписи о продаже курительной смеси
Сегодня в Пензе
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Состоялся межведомственный рейд с участием администрации города Пензы, администрации Октябрьского района, сотрудников УНК УМВД России по Пензенской области, а также волонтеров-учащихся средних и высших учебных заведений города по выявлению и ликвидации несанкционированных объявлений и надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ на территории Октябрьского района города Пензы. В результате мероприятия было выявлено 9 надписей на улицах Кулибина, Беляева, Леонова, Докучаева, Крупской, Ленина, из них 4 надписи были закрашены на месте. Работа в данном направлении будет продолжена.
Состоялся межведомственный рейд с участием администрации города Пензы, администрации Октябрьского района, сотрудников УНК УМВД России по Пензенской области, а также волонтеров-учащихся средних и высших учебных заведений города по выявлению и ликвидации несанкционированных объявлений и надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ на территории Октябрьского района города Пензы.
В результате мероприятия было выявлено 9 надписей на улицах Кулибина, Беляева, Леонова, Докучаева, Крупской, Ленина, из них 4 надписи были закрашены на месте. Работа в данном направлении будет продолжена.
Новость: Администрация города Пензы
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