Зимняя сказка «Святочная история» была показана в краеведческом музее

Святки – время необычное, сказочное и таинственное. В эти дни в краеведческом музее рассказывают «Святочную историю». Это волшебная сказка о том, как в канун Рождества девицы отправились колядовать и оказались в избе у самой настоящей ведьмы. Совершенно случайно им довелось узнать ведьмины секреты и столкнуться лицом к лицу с нечистым духом – Огненным Змеем.



Ребята не только посмотрели увлекательное представление, но и сами приняли в нём активное участие: выучили колядку, познакомились со святочными гаданиями и даже отведали традиционное рождественское угощение – пшеничную кашу с мёдом. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области