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Зимняя сказка «Святочная история» была показана в краеведческом музее
Сегодня в Пензе
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Святки – время необычное, сказочное и таинственное. В эти дни в краеведческом музее рассказывают «Святочную историю». Это волшебная сказка о том, как в канун Рождества девицы отправились колядовать и оказались в избе у самой настоящей ведьмы. Совершенно случайно им довелось узнать ведьмины секреты и столкнуться лицом к лицу с нечистым духом – Огненным Змеем.
Святки – время необычное, сказочное и таинственное. В эти дни в краеведческом музее рассказывают «Святочную историю». Это волшебная сказка о том, как в канун Рождества девицы отправились колядовать и оказались в избе у самой настоящей ведьмы. Совершенно случайно им довелось узнать ведьмины секреты и столкнуться лицом к лицу с нечистым духом – Огненным Змеем.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области
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