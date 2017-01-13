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 Пятница, 13 января 2017
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Зимняя сказка «Святочная история» была показана в краеведческом музее
Сегодня в Пензе
 

Святки – время необычное, сказочное и таинственное. В эти дни в краеведческом музее рассказывают «Святочную историю». Это волшебная сказка о том, как в канун Рождества девицы отправились колядовать и оказались в избе у самой настоящей ведьмы. Совершенно случайно им довелось узнать ведьмины секреты и столкнуться лицом к лицу с нечистым духом – Огненным Змеем. 

Ребята не только посмотрели увлекательное представление, но и сами приняли в нём активное участие: выучили колядку, познакомились со святочными гаданиями и даже отведали традиционное рождественское угощение – пшеничную кашу с мёдом. 

Новость: Управление культуры и архива Пензенской области

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