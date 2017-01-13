В Пензе может появиться горнолыжный комплекс

Состоялась рабочая встреча с Президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области Алексеем Безруковым. Встреча была посвящена вопросу обсуждения возможности строительства горнолыжного комплекса на территории города Пензы.

По словам Алексея Безрукова, реализация подобного проекта позволит не только повысить уровень туристической привлекательности города, но и сформировать культурно-развлекательный комплекс, который может быть представлен ресторанными и гостиничными объектами, оздоровительными комплексами, пунктами проката и другими развлекательными объектами.

По итогам встречи стороны договорились осуществлять информационное взаимодействие в ходе актуализации и детализации данного проекта.