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Демонтаж самовольно установленных павильонов продолжается
Сегодня в Пензе
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На территории города Пензы организована работа по приведению в соответствие с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов. Силами собственников произведен демонтаж двух нестационарных торговых объекта расположенных на территории города Пензы по улице Свободы/Столярная, 64а/2 около магазина «Караван» и по улице Луначарского (остановка «Больница скорой помощи»). Работа администрации города Пензы по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов, по перепрофилированию вида оказываемых услуг в киосках и павильонах, размещенных на муниципальных земельных участках, будет продолжена.
На территории города Пензы организована работа по приведению в соответствие с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов.
Силами собственников произведен демонтаж двух нестационарных торговых объекта расположенных на территории города Пензы по улице Свободы/Столярная, 64а/2 около магазина «Караван» и по улице Луначарского (остановка «Больница скорой помощи»).
Работа администрации города Пензы по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов, по перепрофилированию вида оказываемых услуг в киосках и павильонах, размещенных на муниципальных земельных участках, будет продолжена.
Новость: Администрация города Пензы
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