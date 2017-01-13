Демонтаж самовольно установленных павильонов продолжается

На территории города Пензы организована работа по приведению в соответствие с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов.

Силами собственников произведен демонтаж двух нестационарных торговых объекта расположенных на территории города Пензы по улице Свободы/Столярная, 64а/2 около магазина «Караван» и по улице Луначарского (остановка «Больница скорой помощи»).

Работа администрации города Пензы по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов, по перепрофилированию вида оказываемых услуг в киосках и павильонах, размещенных на муниципальных земельных участках, будет продолжена.