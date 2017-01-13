Студенты социально-педагогического колледжа отправились в 16 зимний агитпоход

Сводный студенческий отряд Пензенского социально-педагогического колледжа отправились в свой 16 зимний агитпоход. 25 студентов будут покорять просторы Нижнеломовского и Пачелмского районов Пензенской области. Отправление агитпохода прошло в 8.00, зал пригородных касс станции Пенза-1. В каждом населенном пункте планируется проведение тематических мероприятий, посвященных Году экологии в России, посещение школьных музеев, организация концертных программ и матчевых встреч по игровым видам спорта. В рамках профориентационной работы участники агитпохода расскажут о студенческой жизни колледжа и вручат информационные буклеты с презентацией специальностей Пензенского социально-педагогического колледжа.

Новость: Министерство образования Пензенской области