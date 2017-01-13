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Студенты социально-педагогического колледжа отправились в 16 зимний агитпоход
Сегодня в Пензе
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Сводный студенческий отряд Пензенского социально-педагогического колледжа отправились в свой 16 зимний агитпоход. 25 студентов будут покорять просторы Нижнеломовского и Пачелмского районов Пензенской области. Отправление агитпохода прошло в 8.00, зал пригородных касс станции Пенза-1. В каждом населенном пункте планируется проведение тематических мероприятий, посвященных Году экологии в России, посещение школьных музеев, организация концертных программ и матчевых встреч по игровым видам спорта. В рамках профориентационной работы участники агитпохода расскажут о студенческой жизни колледжа и вручат информационные буклеты с презентацией специальностей Пензенского социально-педагогического колледжа.
Сводный студенческий отряд Пензенского социально-педагогического колледжа отправились в свой 16 зимний агитпоход. 25 студентов будут покорять просторы Нижнеломовского и Пачелмского районов Пензенской области. Отправление агитпохода прошло в 8.00, зал пригородных касс станции Пенза-1.
В каждом населенном пункте планируется проведение тематических мероприятий, посвященных Году экологии в России, посещение школьных музеев, организация концертных программ и матчевых встреч по игровым видам спорта.
В рамках профориентационной работы участники агитпохода расскажут о студенческой жизни колледжа и вручат информационные буклеты с презентацией специальностей Пензенского социально-педагогического колледжа.
Новость: Министерство образования Пензенской области
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