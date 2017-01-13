Эдуард Каташов обсудил с представителями федеральных структур планы работы отрасли на 2017 год

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел рабочую встречу с представителями федеральных структур ФГБУ ГЦАС «Пензенский», ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области, ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пензенской области, осуществляющих функции в области развития сельского хозяйства региона.

На встрече замглавы регионального аграрного ведомства обсудил план работы на текущий год. Представители федеральных структур ознакомили заместителя министра с основными задачами и мероприятиями, планируемыми к реализации в текущем году. Также стороны подвели итоги взаимодействия и работы аграрного сектора в 2016 сельхозгоду.

По итогам встречи Эдуард Каташов отметил важность работы во взаимодействии, что, по словам замминистра, обеспечит успешное развитие аграрного сектора экономики области, а также подчеркнул необходимость ее эффективности.