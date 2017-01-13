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Министр сельского хозяйства Пензенской области изучит опыт аграрной отрасли Республики Мордовия
Сегодня в Пензе
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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков с рабочим визитом посетит Республику Мордовия. В ходе поездки глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков вместе с республиканскими коллегами обсудит вопросы и проблемы развития аграрной отрасли. В планах министра - изучить опыт создания мини-ферм и перерабатывающих сельхозпредприятий. Андрей Бурлаков изучит лучшие практики Республики и ознакомится с передовыми предприятиями агропромышленного комплекса Мордовии.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков с рабочим визитом посетит Республику Мордовия. В ходе поездки глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков вместе с республиканскими коллегами обсудит вопросы и проблемы развития аграрной отрасли.
В планах министра - изучить опыт создания мини-ферм и перерабатывающих сельхозпредприятий. Андрей Бурлаков изучит лучшие практики Республики и ознакомится с передовыми предприятиями агропромышленного комплекса Мордовии.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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