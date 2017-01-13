|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Открываем Россию заново вместе с РГО
Сегодня в Пензе
|
На базе кафедры «География» Пензенского государственного университета состоялся первый Кинопоказ в рамках заседаний Молодежного киноклуба и кинолектория при Молодежном клубе РГО Пензенского областного отделения РГО. На каждом заседании киноклуба будут проходить просмотры фильмов, созданных при грантовой поддержке Русского географического общества, а также фильмов партнеров РГО. Основная цель показа фильмов - знакомство молодого поколения с интересными уголками необъятной России. На первом киносеансе вниманию зрителей был представлен документальный фильм «Новосибирские острова. Загадки земли мамонта», повествующий о Новосибирском архипелаге, о находках останков мамонтов. Перед просмотром руководитель МК РГО Пензенского областного отделения РГО Наталья Алексеева рассказала об особенностях работы Молодежного клуба и Молодежного киноклуба, о цикле документальных фильмов, созданных по инициативе РГО. Присутствующие узнали об авторах и создателях фильма «Новосибирские острова. Загадки земли мамонтов». В работе обсуждения, состоявшегося после киносеанса, в качестве эксперта приняла участие доцент, кандидат географических наук, специалист в области физической географии и геоэкологии Артемова Серафима Николаевна. Каждый из присутствовавших имел возможность задать вопросы, высказать свои суждения, возникшие в ходе просмотра документальной ленты.
На базе кафедры «География» Пензенского государственного университета состоялся первый Кинопоказ в рамках заседаний Молодежного киноклуба и кинолектория при Молодежном клубе РГО Пензенского областного отделения РГО. На каждом заседании киноклуба будут проходить просмотры фильмов, созданных при грантовой поддержке Русского географического общества, а также фильмов партнеров РГО. Основная цель показа фильмов - знакомство молодого поколения с интересными уголками необъятной России.
На первом киносеансе вниманию зрителей был представлен документальный фильм «Новосибирские острова. Загадки земли мамонта», повествующий о Новосибирском архипелаге, о находках останков мамонтов.
Перед просмотром руководитель МК РГО Пензенского областного отделения РГО Наталья Алексеева рассказала об особенностях работы Молодежного клуба и Молодежного киноклуба, о цикле документальных фильмов, созданных по инициативе РГО. Присутствующие узнали об авторах и создателях фильма «Новосибирские острова. Загадки земли мамонтов».
В работе обсуждения, состоявшегося после киносеанса, в качестве эксперта приняла участие доцент, кандидат географических наук, специалист в области физической географии и геоэкологии Артемова Серафима Николаевна. Каждый из присутствовавших имел возможность задать вопросы, высказать свои суждения, возникшие в ходе просмотра документальной ленты.
Новость: Наталья Алексеева, руководитель МК РГО (Пенза)
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru