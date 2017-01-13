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 Пятница, 13 января 2017
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Открываем Россию заново вместе с РГО
Сегодня в Пензе
 

На базе кафедры «География» Пензенского государственного университета состоялся первый Кинопоказ в рамках заседаний Молодежного киноклуба и кинолектория при Молодежном клубе РГО Пензенского областного отделения РГО. На каждом заседании киноклуба будут проходить просмотры фильмов, созданных при грантовой поддержке Русского географического общества, а также фильмов партнеров РГО. Основная цель показа фильмов - знакомство молодого поколения с интересными уголками необъятной России. 

На первом киносеансе вниманию зрителей был представлен документальный фильм «Новосибирские острова. Загадки земли мамонта», повествующий о Новосибирском архипелаге, о находках останков мамонтов.

Перед просмотром руководитель МК РГО Пензенского областного отделения РГО Наталья Алексеева рассказала об особенностях работы Молодежного клуба и Молодежного киноклуба, о цикле документальных фильмов, созданных по инициативе РГО. Присутствующие узнали об авторах и создателях фильма «Новосибирские острова. Загадки земли мамонтов». 

В работе обсуждения, состоявшегося после киносеанса, в качестве эксперта приняла участие доцент, кандидат географических наук, специалист в области физической географии и геоэкологии Артемова Серафима Николаевна. Каждый из присутствовавших имел возможность задать вопросы, высказать свои суждения, возникшие в ходе просмотра документальной ленты. 

Новость: Наталья Алексеева, руководитель МК РГО (Пенза)

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