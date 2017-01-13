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На машину ДПС был совершен наезд
Сегодня в Пензе
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Собранные следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя города Пензы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Следствием и судом установлено, что примерно в 1 час 20 минут 3 сентября 2016 года сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе на служебном автомобиле преследовали автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. При этом, водитель управлял автомобилем со скоростью, превышающей допустимую в населенном пункте, на требование об остановке транспортного средства, поданного в громкоговоритель сотрудниками ГИБДД, не остановил машину. В ходе преследования, один из экипажей ДПС, находившийся на проспекте Победы, заметив автомобиль нарушителя, перегородил проезжую часть служебным автомобилем. Несмотря на выставленную преграду, водитель ВАЗ-2109 не принял своевременных мер к снижению скорости и остановке автомобиля, в результате произвел столкновение с полицейской машиной. В результате допущенных водителем нарушений ПДД, находившийся в его автомобиле на заднем пассажирском сиденье пассажир получил травмы, расценивающиеся как тяжкие, а многочисленные тяжелые травмы, причиненные второму пассажиру, сидевшему по центру заднего сиденья, оказались в прямой причинной связи с наступлением смерти последнего. Одному из сотрудников полиции, сидевшему на переднем пассажирском сиденье патрульного автомобиля, также причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на максимальный срок - 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
Собранные следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя города Пензы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Следствием и судом установлено, что примерно в 1 час 20 минут 3 сентября 2016 года сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе на служебном автомобиле преследовали автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
При этом, водитель управлял автомобилем со скоростью, превышающей допустимую в населенном пункте, на требование об остановке транспортного средства, поданного в громкоговоритель сотрудниками ГИБДД, не остановил машину.
В ходе преследования, один из экипажей ДПС, находившийся на проспекте Победы, заметив автомобиль нарушителя, перегородил проезжую часть служебным автомобилем.
Несмотря на выставленную преграду, водитель ВАЗ-2109 не принял своевременных мер к снижению скорости и остановке автомобиля, в результате произвел столкновение с полицейской машиной.
В результате допущенных водителем нарушений ПДД, находившийся в его автомобиле на заднем пассажирском сиденье пассажир получил травмы, расценивающиеся как тяжкие, а многочисленные тяжелые травмы, причиненные второму пассажиру, сидевшему по центру заднего сиденья, оказались в прямой причинной связи с наступлением смерти последнего.
Одному из сотрудников полиции, сидевшему на переднем пассажирском сиденье патрульного автомобиля, также причинен тяжкий вред здоровью.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на максимальный срок - 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области
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