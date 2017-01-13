Пензенская «Юность» одержала победу над БК «Академия»

Пензенская «Юность» одержал победу над БК «Академия» из Пермского края в первом матче года, состоявшемся в чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Несмотря на то, что в сезоне 2016-2017 гг. пензячки, будучи в Перми, дважды обыграли соперниц - 73:56 и 63:57, дома им пришлось очень непросто.

Первый период остался за подопечными Татьяны Пашковой — 21:15, однако уже к большому перерыву от преимущества хозяек площадки не осталось и следа — 37:36. Решающей стала третья четверть, в которой нашим девушкам удалось оторваться на 11 очков. Заключительные десять минут получились нервными, но тем не менее «Юности» удалось сохранить победный для себя счет — 74:65.

Самыми результативными в составе сурской дружины оказались Александра Плясова и Анастасия Алексеева, принесшие команде 17 и 16 очков соответственно.

Пензенская команда набрала 21 очко и сохранила лидерство в турнирной таблице группы «А».

Вторая игра между «Юностью» и «Академией» состоится 13 января в СЦ «Юность». Начало в 17:00.