В областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась стратегическая сессия «Бизнес и власть: взаимопонимание и поддержка», на которую были приглашены представители органов государственной и муниципальной власти, бизнесмены и представители объединений предпринимателей.

В работе секций приняли участие заместители Председателя Правительства Валерий Беспалов и Дмитрий Семенов, Министр промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Михаил Торгашин, начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Наталья Клак, первый заместитель Министра экономики Рауф Чакаев.

Основными темами обсуждения стали вопросы упрощения процедур по получению разрешений на строительство, подключению к энергетической инфраструктуре, сокращение административных барьеров в сфере лицензирования предпринимательской деятельности, а также механизмы государственной поддержки развития предпринимательства.

Первый заместитель Министра экономики Рауф Чакаев отметил важность организации подобных мероприятий: «Проведение стратегической сессии нацелено на установление конструктивного диалога между органами государственной власти и предпринимателями, на обсуждение предложений по созданию в области максимально благоприятных условий для жизни людей и улучшения экономического климата региона».