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В Пензе официально трудоустроено свыше 95% выявленных сотрудников, прежде работавших нелегально
Сегодня в Пензе
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После того, как главой региона Иваном Белозерцевым была поставлена задача наведения порядка в сфере трудовых отношений, избавления от зарплат «в конвертах» и защиты прав трудящихся путём обеспечения их социальными гарантиями через официальное оформление на работу, был принят ряд действенных мер для улучшения ситуации в секторе занятости.
После того, как главой региона Иваном Белозерцевым была поставлена задача наведения порядка в сфере трудовых отношений, избавления от зарплат «в конвертах» и защиты прав трудящихся путём обеспечения их социальными гарантиями через официальное оформление на работу, был принят ряд действенных мер для улучшения ситуации в секторе занятости.
Новость: Дмитрий Раткин
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