В Пензе официально трудоустроено свыше 95% выявленных сотрудников, прежде работавших нелегально

После того, как главой региона Иваном Белозерцевым была поставлена задача наведения порядка в сфере трудовых отношений, избавления от зарплат «в конвертах» и защиты прав трудящихся путём обеспечения их социальными гарантиями через официальное оформление на работу, был принят ряд действенных мер для улучшения ситуации в секторе занятости.



Результатом проводимой работы стало выявление 66 тысяч 396 граждан, прежде работавших без оформления трудовых отношений. В настоящее время подтверждён факт трудоустройства 95,6% легализованных работников.

Новость: Дмитрий Раткин