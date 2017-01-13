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По поручению губернатора подготовлена документация для строительства ФАПов, амбулаторий и офисов врачей общей практики
Сегодня в Пензе
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Вице-губернатор призвал руководство муниципалитетов активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации. Ряд глав отчитались о полной готовности к процессу строительства. Новые объекты здравоохранения должны появиться в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области, Никольском Кузнецкого района, Старое Назимкино Шемышейского района. Сдача объектов намечена на сентябрь 2017 года. В перспективе также строительство ФАПа в Лунинском районе. На следующей неделе в министерстве здравоохранения Пензенской области запланирована встреча с руководством работающих в Пензе строительных организаций, где будут обсуждаться вопросы приобретения под офисы врачей общей практики помещений на первых этажах новых домов.
Вице-губернатор призвал руководство муниципалитетов активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации. Ряд глав отчитались о полной готовности к процессу строительства.
Новые объекты здравоохранения должны появиться в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области, Никольском Кузнецкого района, Старое Назимкино Шемышейского района. Сдача объектов намечена на сентябрь 2017 года. В перспективе также строительство ФАПа в Лунинском районе.
На следующей неделе в министерстве здравоохранения Пензенской области запланирована встреча с руководством работающих в Пензе строительных организаций, где будут обсуждаться вопросы приобретения под офисы врачей общей практики помещений на первых этажах новых домов.
Новость: Дмитрий Раткин
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