По поручению губернатора подготовлена документация для строительства ФАПов, амбулаторий и офисов врачей общей практики

Вице-губернатор призвал руководство муниципалитетов активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации. Ряд глав отчитались о полной готовности к процессу строительства.

Новые объекты здравоохранения должны появиться в селе Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области, Никольском Кузнецкого района, Старое Назимкино Шемышейского района. Сдача объектов намечена на сентябрь 2017 года. В перспективе также строительство ФАПа в Лунинском районе.

На следующей неделе в министерстве здравоохранения Пензенской области запланирована встреча с руководством работающих в Пензе строительных организаций, где будут обсуждаться вопросы приобретения под офисы врачей общей практики помещений на первых этажах новых домов.