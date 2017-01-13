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В адрес главы пензенского региона поступило благодарственное письмо от Александра Никитина
Сегодня в Пензе
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В адрес главы пензенского региона поступило благодарственное письмо от Александра Никитина за организацию участия жителей Пензенской области в акции «Фестиваль снежинок». Она проходила в рамках проекта «Тамбов – Новогодняя столица России». В общей сложности в оргкомитет фестиваля из 42 регионов поступило более 4,5 тысяч «снежинок». «Благодаря неравнодушию и активности жителей Вашего региона тамбовский фестиваль приобрел всероссийский масштаб и позволил собрать уникальную коллекцию «снежинок», – отметил глава администрации Тамбовской области. Итоги акции подвели 24 декабря 2016 года – все присланные «снежинки» украсили парк Дружбы в Тамбове. Александр Никитин подчеркнул, что оказанная поддержка позволила установить рекорд на самое большое количество добрых пожеланий, размещенных в одном месте. Губернатор Тамбовской области поблагодарил Ивана Белозерцева за сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в интересах жителей двух регионов.
В адрес главы пензенского региона поступило благодарственное письмо от Александра Никитина за организацию участия жителей Пензенской области в акции «Фестиваль снежинок». Она проходила в рамках проекта «Тамбов – Новогодняя столица России».
В общей сложности в оргкомитет фестиваля из 42 регионов поступило более 4,5 тысяч «снежинок».
«Благодаря неравнодушию и активности жителей Вашего региона тамбовский фестиваль приобрел всероссийский масштаб и позволил собрать уникальную коллекцию «снежинок», – отметил глава администрации Тамбовской области.
Итоги акции подвели 24 декабря 2016 года – все присланные «снежинки» украсили парк Дружбы в Тамбове.
Александр Никитин подчеркнул, что оказанная поддержка позволила установить рекорд на самое большое количество добрых пожеланий, размещенных в одном месте.
Губернатор Тамбовской области поблагодарил Ивана Белозерцева за сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в интересах жителей двух регионов.
Новость: Дмитрий Раткин
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