Валерий Беспалов и Михаил Торгашин посетили пензенские швейные предприятия

Швейное предприятие Еsperance - это современная, активно развивающаяся компания. Основная деятельность — производство верхней женской одежды: пальто, курток, плащей. Предприятие является участником кластера легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».

В ходе визита участники ознакомились с процессом производства, обсудили планы по развитию предприятия на 2017 год, а также ситуацию с сырьевым и кадровым обеспечением предприятия.

Кроме этого, представители делегации посетили цех по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты. Руководителю предприятия было предложено рассмотреть возможность размещения производства в бизнес-инкубаторе в г. Никольске.