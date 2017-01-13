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Валерий Беспалов и Михаил Торгашин посетили пензенские швейные предприятия
Сегодня в Пензе
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Швейное предприятие Еsperance - это современная, активно развивающаяся компания. Основная деятельность — производство верхней женской одежды: пальто, курток, плащей. Предприятие является участником кластера легкой промышленности «ЛЕГПРОМ». В ходе визита участники ознакомились с процессом производства, обсудили планы по развитию предприятия на 2017 год, а также ситуацию с сырьевым и кадровым обеспечением предприятия. Кроме этого, представители делегации посетили цех по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты. Руководителю предприятия было предложено рассмотреть возможность размещения производства в бизнес-инкубаторе в г. Никольске.
Швейное предприятие Еsperance - это современная, активно развивающаяся компания. Основная деятельность — производство верхней женской одежды: пальто, курток, плащей. Предприятие является участником кластера легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».
В ходе визита участники ознакомились с процессом производства, обсудили планы по развитию предприятия на 2017 год, а также ситуацию с сырьевым и кадровым обеспечением предприятия.
Кроме этого, представители делегации посетили цех по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты. Руководителю предприятия было предложено рассмотреть возможность размещения производства в бизнес-инкубаторе в г. Никольске.
Новость: Дмитрий Раткин
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