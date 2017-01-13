Виктор Кувайцев совершил объезд двух районов города

В ходе объезда глава администрации обратил внимание на то, что предприятия и торговые центры зачастую убирая снег, складируют его на прилегающих территориях или сгружают снег к проезжей части, надеясь, что его вывезет МУП «Пензадормост», хотя это обязанность собственника.

Также глава исполнительной власти указал на необходимость более тщательной уборки территорий около остановок и пешеходных переходов, а также начать работу по приведению в порядок поврежденных остановочных павильонов.