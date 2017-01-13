Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате ДТП на улице Экспериментальной пострадала 12-летняя девочка.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21154», мужчина 1970-го года рождения, допустил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка 2005-го года рождения получила телесные повреждения», - рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будут установлены истинные причины происшествия.

«Уважаемые водители, управляя транспортным средством и проезжая вблизи образовательных учреждений, проявите дополнительную осторожность, так как в любой момент на проезжей части могут оказаться дети», - обратился к пензенцам инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.