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В Пензенской области четверо школьников собственными руками собрали танк из снега
Сегодня в Пензе
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Снежную машину реальных размеров изготовили четверо школьников и рабочего поселка Сура Пузиков Александр, Никита Гурин, Комендантов Дмитрий и сам автор задумки Тимофей Самсонов. Четверо друзей справились с работой за пять дней. Для начала накидали кучу рыхлого снега ,потом нужно было сделать все по чертежу, длинна танка составляет 9,1 метра, высота 2,7 метра, ширина как и у настоящего танка три метра. Сложным в этом танке было найти и прикрепить пушку. Мелкие детали наращивались постепенно, слой за слоем и прикреплялись рыхлым снегом к основе. Если ребятам повезет, то танк простоит до 23 февраля в память защитникам нашей родины.
Снежную машину реальных размеров изготовили четверо школьников и рабочего поселка Сура Пузиков Александр, Никита Гурин, Комендантов Дмитрий и сам автор задумки Тимофей Самсонов.
Четверо друзей справились с работой за пять дней. Для начала накидали кучу рыхлого снега ,потом нужно было сделать все по чертежу, длинна танка составляет 9,1 метра, высота 2,7 метра, ширина как и у настоящего танка три метра. Сложным в этом танке было найти и прикрепить пушку. Мелкие детали наращивались постепенно, слой за слоем и прикреплялись рыхлым снегом к основе.
Если ребятам повезет, то танк простоит до 23 февраля в память защитникам нашей родины.
Новость: Тимофей Самсонов, Дмитрий Раткин 13 января 2017
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