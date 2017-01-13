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 Суббота, 14 января 2017
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В Пензенской области четверо школьников собственными руками собрали танк из снега
Сегодня в Пензе
 

Снежную машину реальных размеров изготовили четверо школьников и рабочего поселка Сура Пузиков Александр, Никита Гурин, Комендантов Дмитрий и сам автор задумки Тимофей Самсонов.

Четверо друзей справились с работой за пять дней. Для начала накидали кучу рыхлого снега ,потом нужно было сделать все по чертежу, длинна танка составляет 9,1 метра, высота 2,7 метра, ширина как и у настоящего танка три метра. Сложным в этом танке было найти и прикрепить пушку. Мелкие детали наращивались постепенно, слой за слоем и прикреплялись рыхлым снегом к основе.

Если ребятам повезет, то танк простоит до 23 февраля в память защитникам нашей родины. 

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