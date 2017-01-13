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Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Лузгин принимает участие в восьмом Гайдаровском форуме-2017
Сегодня в Пензе
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Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Лузгин принимает участие в восьмом Гайдаровском форуме-2017, который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России в Москве. Трехдневная программа Форума предусматривает проведение пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных дискуссий, на которых выступят ведущие отечественные и зарубежные экономисты, представители Правительства и региональных органов власти. 12 января Андрей Лузгин принял участие в центральной дискуссии форума «Россия и мир: выбор приоритетов», где состоялось обсуждение приоритетов регионального и внешнеэкономического развития России. Ведущим спикером пленарной дискуссии выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который отметил, что в соответствии с потребностями современной мировой экономики необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства и власти в экономике и повышать инвестиционную привлекательность регионов страны. Также в рамках программы форума Андрей Лузгин принял участие в обсуждении темы взаимоотношений регионов и федерального центра в вопросах управления процессами развития на местах в рамках экспертной сессии «Новая региональная политика». Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Лузгин принимает участие в восьмом Гайдаровском форуме-2017, который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России в Москве.
Трехдневная программа Форума предусматривает проведение пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных дискуссий, на которых выступят ведущие отечественные и зарубежные экономисты, представители Правительства и региональных органов власти.
12 января Андрей Лузгин принял участие в центральной дискуссии форума «Россия и мир: выбор приоритетов», где состоялось обсуждение приоритетов регионального и внешнеэкономического развития России. Ведущим спикером пленарной дискуссии выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который отметил, что в соответствии с потребностями современной мировой экономики необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства и власти в экономике и повышать инвестиционную привлекательность регионов страны.
Также в рамках программы форума Андрей Лузгин принял участие в обсуждении темы взаимоотношений регионов и федерального центра в вопросах управления процессами развития на местах в рамках экспертной сессии «Новая региональная политика».
Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 13 января 2017
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