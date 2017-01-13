Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 14 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Лузгин принимает участие в восьмом Гайдаровском форуме-2017
Сегодня в Пензе
 

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Лузгин принимает участие в восьмом Гайдаровском форуме-2017, который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России в Москве.

Трехдневная программа Форума предусматривает проведение пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных дискуссий, на которых выступят ведущие отечественные и зарубежные экономисты, представители Правительства и региональных органов власти.

12 января Андрей Лузгин принял участие в центральной дискуссии форума «Россия и мир: выбор приоритетов», где состоялось обсуждение приоритетов регионального и внешнеэкономического развития России. Ведущим спикером пленарной дискуссии выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который отметил, что в соответствии с потребностями современной мировой экономики необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства и власти в экономике и повышать инвестиционную привлекательность регионов страны.

Также в рамках программы форума Андрей Лузгин принял участие в обсуждении темы взаимоотношений регионов и федерального центра в вопросах управления процессами развития на местах в рамках экспертной сессии «Новая региональная политика».

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 13 января 2017
2017-01-13
Болеть нельзя работать – где поставить запятую?
В Законодательном Собрании Пензенской области обсудили резонансную проблему
 
2017-01-13
Молокоперерабатывающие предприятия региона подвели итоги за 2016 год
 В минсельхозе проходят рабочие встречи с предприятиями перерабатывающих отраслей
 
2017-01-13
Пензенские единороссы привели в порядок памятник героям блокадного Ленинграда
 Акция была организована и проведена в канун памятной даты
 
2017-01-13
СШИЛА СЕБЕ ДЕЛО
Жительница Пензы украла ткани на десять тысяч рублей
 
2017-01-13
Эврика!
В Пензе прошла ежегодная научно-практическая конференция изобретателей
 

Новости партнеров
 
На сайте: 9ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru