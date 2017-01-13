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 Суббота, 14 января 2017
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Перед предками не стыдно
Сегодня в Пензе
 
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К нему не зарастет народная тропа, правда, пока она скрыта под снежными заносами. Памятник героям блокадного Ленинграда занесло снегом почти так же, как и сам город во время блокады. Освободить его из белого плена вызвались активисты «Молодой гвардии». Вооружившись лопатами, они привели территорию в порядок.

«Нужно расчистить подходы к памятнику, преобразовать территорию, чтобы можно было провести здесь праздничные мероприятия», - рассказал руководитель местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Толов.

Памятное место подготовят для важной даты. 27 января в Пензе пройдут мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Этот день помнит коренной ленинградец Владимир Алексеев, переживший все ужасы блокадного города.

«Пережил блокаду Ленинграда, самую страшную зиму 41-42 года, когда умирало по сто тысяч человек. В эту зиму умерло около миллиона человек», - вспомнил житель блокадного Ленинграда.

Блокадник пришел поддержать активистов, несмотря на то, что сам уже не в силах взяться за лопату. Признается, что сердце радуется видеть молодых людей, неравнодушных к подвигу своих предков.

«Я очень благодарен всем ребятам, которые пришли ради того, чтобы в честь годовщины освобождения города Ленинграда здесь навести порядок. Молодежь должна помнить о том, как досталась эта победа в Великой Отечественной войне», - отметил Владимир Алексеев.

«Мологвардейцы» подчёркивают, что это не последняя акция. Весной молодые люди вновь соберутся возле памятника, чтобы навести порядок на его территории.

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