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Отшумели праздники, погасли гирлянды...
Сегодня в Пензе
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Большие и маленькие, пушистые и не очень... Ещё вчера эти ёлочки украшали квартиры и дома учащихся 50-ой пензенской школы, а сегодня ребята принесли их в школьный двор, чтобы всем вместе попрощаться с главным новогодним атрибутом.
«Мне было жалко разряжать ёлочку! Я принесла её в школу на день прощания с ёлкой», — отметила Яна Серова.
«Эта ёлочка стояла у нас дома, радовала нас все праздники. Но они прошли, и я принесла ёлку сюда, чтобы её отвезли куда надо», — добавила Лиза Гуреева.
Прощание с ёлкой — акция традиционная! Деревья, подарившие детям праздничное настроение, увезут. Часть — в зоопарк, часть — в храмы. Главное — чтобы ёлочки не валялись на мусорных площадках.
Педагог — организатор школы № 50 г. Пензы, Ольга Заплатина, отметила: «Для ребят это некое прощание с праздниками и начало нового года, когда они вновь принялись за учёбу».
Праздники пронеслись, но поводов грустить нет. У пензенских школьников есть немало других развлечений. Например — создание своими руками аэроботов в клубе «Юпитер». Воспитанники клуба показали друзьям по школе свои модели и пригласили в секцию.
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