Конструкторы, техники, физики и просто дети, которые с механикой уже давно на «ты» приняли участие в ежегодной конференции изобретателей «Эврика». Ее цель – дать возможность особенным детям проявить себя в создании уникальных проектов - от приспособлений для слабовидящих и самодельных самолетов, до работающих миниатюрных моделей грузовиков.

«Сегодня знаменательный день. В Пензенском государственном университете состоялось очное заседание областной конференции «Эврика». Участники представляли свои проекты, выполненные под руководством своих наставников. Все работы очень интересные. Соответствуют перспективным и приоритетным направлениям науки и техники Российской федерации. Работы представлены школьниками от 10 до 18 лет распределены по десяти номинациям», - Екатерина Печерская, председатель жюри областной конференции «Эврика».

50 работ и каждая из них представляет большую ценность в мире детской науки. Учитывая сложность изобретения, трудно поверить, что это дело рук ребенка. Конечно, без участия учителей и наставников не обошлось. Под чутким руководством опытных взрослых идея юных изобретателей была воплощена в жизнь и смогла обратить на себя внимание не только преподавателей пензенских ВУЗов но и работников правительства Пензенской области.

«Всегда, когда подобные конференции проходили, я говорил: «Будьте благодарны тем, кто привел вас в науку». Я хочу обратить ваше внимание на то, что Пензенская область последние годы и в настоящее время очень серьезное внимание уделяется именно развитию научно-технического детского творчества», - выступил перед конкурсантами председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Сначала задаются вопросы: «Почему?», «Как?», а потом «Я смогу!». И вы смогли. Я каждому желаю победы. Уважаемые педагоги и преподаватели, которые подготовили замечательных ребят, я переживаю и болею за вас тоже. Я очень рад, что вы отдаете детям знания и умения и все, что умеете сами. Уважаемые преподаватели Пензенского государственного университета, успешного вам судейства», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В каждой номинации свой претендент на победу и у каждого из них достойная разработка. Перед каждым из них стоит цель – сделать жизнь людей легче. Эта цель и это желание воплощается в самых непредсказуемых формах механических изобретений. Например, один из участников конференции - Ярослав, хочет помогать людям вот этим изобретением. Это миниатюрный грузовик, собранный из конструктора. Все как у настоящего грузовика, только меньшего размера.

Это первое изобретение молодого конструктора, но на это он свой путь заканчивать не намерен.

«Я буду учиться и дальше. Буду изобретать модели еще лучше. Я буду стараться, чтобы моя машина взаимодействовала с человеком и помогала ему», - Ярослав Никитин, участник конференции «Эврика».

Молодой изобретатель уже заглядывает в будущее. Он решил связать свою жизнь с конструированием и изобретениями, и он уверенно идет к своей цели.

«В будущем я хочу конструировать машины, собирать прототипы и собирать собственные модели», - добавил Ярослав.

Но среди участников нашлись и те, кто уже начал работать и создавать изобретения для помощи людям. Электрическая трость для слабовидящих людей. Простой дизайн, но эффективная работа. Ее главная функция в том, что она определяет расстояние до препятствия. Достаточно поднести датчик на расстояние 5 метров к объекту и характерные вибрации в рукояти трости оповестят хозяина об приближающейся преграде.

Нижним тумблером включается питание трости, а верхним включается ультразвуковой датчик, который измеряет расстояние до препятствий и провоцирует вибрацию мотора в ручке. Таким образом это должно помочь слабовидящим людям определять расстояние до препятствия

Ежегодная конференция собрала лучших изобретателей со всей области. Обладатели призовых мест получат не только грамоты. Их главным призом станет помощь при поступлении в Пензенский государственный университет, чтобы продолжать свое техническую карьеру и учиться собирать более сложные и самые полезные модели.