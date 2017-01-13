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СШИЛА СЕБЕ ДЕЛО
Сегодня в Пензе
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В магазин тканей жительница Пензы зашла за скатертью, но, кроме неё, прихватила с собой ещё несколько рулонов — на сумму в десять тысяч рублей. Недостачу продавцы обнаружили уже после. Восстановить картину происшествия помогли камеры видеонаблюдения.
«На видеозаписи было запечатлено, как неизвестная женщина совершает кражу тканей, воспользовавшись тем, что продавец не обратил внимание на это. Причём, делает это несколько раз», — пояснил старший дознаватель ОД отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе, Владимир Клишин.
Камеры зафиксировали то, чего не заметил продавец, отлучившись на склад. Воровку нашли без труда. В содеянном женщина созналась: «Решили заехать в магазин за тканью для скатерти. Купили её. А у входа я увидела мотки... Что меня заставило из взять? Я сама не понимаю! Никогда ничего подобного я не совершала! Мне очень стыдно перед хозяином магазина и сотрудниками полиции».
Уголовное дело по статье «Кража» уже возбудили. Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет. Такова цена за украденный рулон ткани.
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