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Пензенские единороссы привели в порядок памятник героям блокадного Ленинграда
Сегодня в Пензе
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13 января пензенские единороссы и молодогвардецы, вооружившись лопатами, вышли на уборку снега возле памятника героям блокадного Ленинграда. Акция была организована и проведена в канун памятной даты. 27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2014 году в Пензе, по инициативе единороссов, был открыт монумент памяти всем погибшим во время блокады Ленинграда. 27 января традиционно в этот день у памятника проходит церемония в память о тех, не дожил до наших дней, но навсегда остались в памяти и сердцах. Владимир Павлович Алексеев, блокадник: «Когда я прихожу сюда, к памятнику, я с печалью в сердце вспоминаю тяжелые месяцы блокады. Я тогда был ребенком, но хорошо понимал, как сложно приходилось и нашим воинам, защищавшим город, и, конечно, нам, жителям голодающего и замерзающего Ленинграда. То, что город выстоял – это, действительно настоящий подвиг. Отрадно, что молодежь помнит о войне, о героизме наших людей». В акции приняли участие около 50 человек. Сначала со снежными завалами ребята справлялись с помощью лопат, позже на место прибыл трактор. Транспортное средство предоставила администрация Первомайского района г. Пензы. Убрав с дорожек снег, энтузиасты приступили к очистке самого памятника. Специалист регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Карташов поднялся в ковше трактора, чтобы очистить от снега верхнюю часть монумента. Иван Атяшкин, руководитель Пензенского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»: - Патриотическая направленность в нашей работе – один из приоритетов. В дни воинской славы России мы традиционно проводим подобные мероприятия , стараемся добрыми делами выразить уважение к нашим ветеранам, к тем, кто хранит в своем сердце память о войне».
13 января пензенские единороссы и молодогвардецы, вооружившись лопатами, вышли на уборку снега возле памятника героям блокадного Ленинграда.
Акция была организована и проведена в канун памятной даты. 27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В 2014 году в Пензе, по инициативе единороссов, был открыт монумент памяти всем погибшим во время блокады Ленинграда. 27 января традиционно в этот день у памятника проходит церемония в память о тех, не дожил до наших дней, но навсегда остались в памяти и сердцах.
Владимир Павлович Алексеев, блокадник:
«Когда я прихожу сюда, к памятнику, я с печалью в сердце вспоминаю тяжелые месяцы блокады. Я тогда был ребенком, но хорошо понимал, как сложно приходилось и нашим воинам, защищавшим город, и, конечно, нам, жителям голодающего и замерзающего Ленинграда. То, что город выстоял – это, действительно настоящий подвиг. Отрадно, что молодежь помнит о войне, о героизме наших людей».
В акции приняли участие около 50 человек. Сначала со снежными завалами ребята справлялись с помощью лопат, позже на место прибыл трактор. Транспортное средство предоставила администрация Первомайского района г. Пензы. Убрав с дорожек снег, энтузиасты приступили к очистке самого памятника. Специалист регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Карташов поднялся в ковше трактора, чтобы очистить от снега верхнюю часть монумента.
Иван Атяшкин, руководитель Пензенского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»:
- Патриотическая направленность в нашей работе – один из приоритетов. В дни воинской славы России мы традиционно проводим подобные мероприятия , стараемся добрыми делами выразить уважение к нашим ветеранам, к тем, кто хранит в своем сердце память о войне».
Новость: Татьяна Бубнова 13 января 2017
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