Молокоперерабатывающие предприятия региона подвели итоги за 2016 год

Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел рабочую встречу с руководителями молокоперерабатывающих предприятий региона. Замминистра в формате рабочей беседы переговорил с каждым из руководителей и представителей отрасли.

В рамках встречи руководители рассказали об итогах работы в 2016 году, а также озвучили основные векторы развития направления деятельности и планы на текущий 2017 год.

Замминистра в ходе рабочих встреч уделил внимание работе малых перерабатывающих предприятий в части обсуждения ценовой политики в осуществлении закупок молока у населения региона и проблемам отрасли переработки. Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросам реализации молочной продукции и взаимодействию переработчиков с торговыми сетями.

Подобные встречи по поручению главы аграрного ведомства Андрея Бурлакова состоятся с руководителями предприятий сахарной, макарной, хлебопекарной, ликероводочной, мясоперерабатывающей отраслей.