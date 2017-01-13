Проблему безответственного подхода к собственному здоровью заболевших работников, которые продолжают ходить на работу и заражать коллег вирусными заболеваниями обсудили в Законодательном собрании.

«Государство, когда призывает граждан защищаться от гриппа преследует несколько целей, но основная – народосбережение. ОРВИ и грипп имеют очень высокий риск развития осложнений вплоть до летальных исходов»,- отмечает Оксана Чижова, заместитель Министра здравоохранения Пензенской области.

Для предотвращения заболеваемости и сохранения своего здоровья нужно соблюдать обычные, простые правила:

"До эпидемического подъема необходима вакцинация. Во время эпидсезона – больные не должны посещать работу», - говорит Оксана Чижова, заместитель Министра здравоохранения Пензенской области.

Заболевший работник, находясь в коллективе, наносит ущерб не только себе, окружающим, но и несет экономический ущерб. Поэтому обеспокоенность руководителей региона, должностных лиц по этому вопросу обоснована.

«Для того, чтобы человек был защищен, нужно заключать трудовой договор в письменной форме. Вот тогда человек может пойти на больничный лист, получить его, получить социальные гарантии, пособие по больничному листу. Если работодатель не желает этого делать, нужно непременно обращаться в государственную инспекцию труда по Пензенской области по телефону «горячей» линии: 52-24-09, 52-24-32»,- говорит Валерий Сиротин, руководитель Государственной инспекции труда.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Михаила Баева, на настоящий момент зарегистрировано 142 случая лабораторного подтверждения гриппозной инфекции. Руководителей предприятий участники круглого стола призвали принимать активное участие в прививочной кампании, а также соблюдать санитарно-гигиенический режим на рабочих местах.