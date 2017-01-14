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 Суббота, 14 января 2017
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Девушка сообщила суду ложные сведения
Сегодня в Пензе
 

Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области предъявлено обвинение 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетелем в суде).

Ранее Первомайский районный суд города Пензы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Пензы. Он был осужден за разбойное нападение на 15-летнего подростка, которому со спины  нанес удар металлической трубой по голове, после чего похитил у него мобильный телефон. В результате несовершеннолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести.

При рассмотрении в суде указанного уголовного дела допрошенная в качестве свидетеля обвиняемая, пытаясь создать подсудимому, с которым состояла в близких отношениях алиби на момент совершения преступления, сообщила суду ложные сведения.

Однако суд отнесся критически к ее показаниям, данным в ходе судебного заседания, поскольку они опровергались совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, в том числе ее собственными показаниями, данными ранее в ходе предварительного следствия.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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