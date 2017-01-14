Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 14 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На время проведения «Спасских вечеров» будет ограничена стоянка на Советской площади
Сегодня в Пензе
 

В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, участников и гостей во время проведения массового мероприятия «Спасские вечера» 15 января 2017 года будет действовать временная схема организации дорожного движения.

Она предусматривает ограничение стоянки автотранспортных средств на Советской площади и проезда по Советской площади от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора с 23.00 часов 13 января 2017 года до 19.00 часов 15 января 2017 года.

Новость: Администрация города Пензы 14 января 2017
2017-01-14
«Мы вместе!»
 В Пензе стартует XI областной зимний социальный марафон
 
2017-01-14
Состоялась проверка домов после капитального ремонта
 По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был организован рабочий выезд
 
2017-01-14
Строительство новых поликлиник обсудили в правительстве Пензенской области
 Совещание в правительстве Пензенской области
 
2017-01-14
Пенсионеров призывают быть бдительными
 Мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тыс. рублей
 
2017-01-14
Молодой человек совершил убийство, вспомнив старые обиды
 Расследование уголовного дела продолжается
 

Новости партнеров
 
На сайте: 11ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru