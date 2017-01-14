На время проведения «Спасских вечеров» будет ограничена стоянка на Советской площади

В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, участников и гостей во время проведения массового мероприятия «Спасские вечера» 15 января 2017 года будет действовать временная схема организации дорожного движения.

Она предусматривает ограничение стоянки автотранспортных средств на Советской площади и проезда по Советской площади от улицы Советской до строящегося Спасского кафедрального собора с 23.00 часов 13 января 2017 года до 19.00 часов 15 января 2017 года.