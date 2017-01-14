В Центре технологического обучения г. Пензы подвели итоги 20-го областного творческого конкурса юных журналистов «Проба пера».

В 2016 году конкурс традиционно проводился под девизом «Мир вокруг нас: мир, полный проблем и тревог, радости и успеха, вопросов и разочарований – мир, в котором мы живем».

Конкурс был посвящен предстоящему 25-летнему юбилею детско-юношеской газеты «Пятый угол». На конкурс принимались также фото и видеосюжеты, стихи. Было представлено свыше 300 работ. Победителями и призерами признаны 92 работы.

Организаторы конкурса – редакция детско-юношеской газеты «Пятый угол», Центр технологического обучения г. Пензы при поддержке Министерства образования Пензенской области.