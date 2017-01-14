Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 14 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Итоги 20-го областного творческого конкурса юных журналистов «Проба пера»
Сегодня в Пензе
 

В Центре технологического обучения г. Пензы подвели итоги 20-го областного творческого конкурса юных журналистов «Проба пера».

В 2016 году конкурс традиционно проводился под девизом «Мир вокруг нас: мир, полный проблем и тревог, радости и успеха, вопросов и разочарований – мир, в котором мы живем».

Конкурс был посвящен предстоящему 25-летнему юбилею детско-юношеской газеты «Пятый угол». На конкурс принимались также фото и видеосюжеты, стихи. Было представлено свыше 300 работ.   Победителями и призерами признаны 92 работы.

Организаторы конкурса – редакция детско-юношеской газеты «Пятый угол», Центр технологического обучения г. Пензы при поддержке Министерства образования Пензенской области.

Новость: Министерство образования Пензенской области 14 января 2017
2017-01-14
«Мы вместе!»
 В Пензе стартует XI областной зимний социальный марафон
 
2017-01-14
Состоялась проверка домов после капитального ремонта
 По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был организован рабочий выезд
 
2017-01-14
Строительство новых поликлиник обсудили в правительстве Пензенской области
 Совещание в правительстве Пензенской области
 
2017-01-14
Пенсионеров призывают быть бдительными
 Мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тыс. рублей
 
2017-01-14
Молодой человек совершил убийство, вспомнив старые обиды
 Расследование уголовного дела продолжается
 

Новости партнеров
 
На сайте: 12ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru