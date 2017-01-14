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 Суббота, 14 января 2017
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Губернатор наградил лучших работников прокуратуры
Сегодня в Пензе
 

Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и отметил ответственность и верность долгу пензенских прокуроров.

«С момента образования системы прокуратуры прошло 295 лет, за это время многое изменилось в мире, в нашей стране, но неизменным остается преданность сотрудников ведомства соблюдению государственности и законов, защите интересов граждан», – сказал глава региона.

Иван Белозерцев выразил благодарность прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой и всему коллективу ведомства за совместную деятельность в 2016 году.

«От вашей работы многое зависит – развитие бизнеса, промышленности, качество жизни людей», – уточнил губернатор.

«Впереди у нас много задач и я надеюсь на дальнейшую совместную работу в интересах нашего региона», – подытожил глава субъекта РФ.

За многолетнее образцовое выполнение служебного долга, высокие достижения в поддержании законности и правопорядка на территории региона Благодарностями Губернатора Пензенской области отмечены лучшие представители ведомства.

Иван Белозерцев вручил сотрудникам награды и пожелал новых профессиональных достижений.

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