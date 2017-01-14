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Губернатор наградил лучших работников прокуратуры
Сегодня в Пензе
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Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и отметил ответственность и верность долгу пензенских прокуроров. «С момента образования системы прокуратуры прошло 295 лет, за это время многое изменилось в мире, в нашей стране, но неизменным остается преданность сотрудников ведомства соблюдению государственности и законов, защите интересов граждан», – сказал глава региона. Иван Белозерцев выразил благодарность прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой и всему коллективу ведомства за совместную деятельность в 2016 году. «От вашей работы многое зависит – развитие бизнеса, промышленности, качество жизни людей», – уточнил губернатор. «Впереди у нас много задач и я надеюсь на дальнейшую совместную работу в интересах нашего региона», – подытожил глава субъекта РФ. За многолетнее образцовое выполнение служебного долга, высокие достижения в поддержании законности и правопорядка на территории региона Благодарностями Губернатора Пензенской области отмечены лучшие представители ведомства. Иван Белозерцев вручил сотрудникам награды и пожелал новых профессиональных достижений.
Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и отметил ответственность и верность долгу пензенских прокуроров.
«С момента образования системы прокуратуры прошло 295 лет, за это время многое изменилось в мире, в нашей стране, но неизменным остается преданность сотрудников ведомства соблюдению государственности и законов, защите интересов граждан», – сказал глава региона.
Иван Белозерцев выразил благодарность прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой и всему коллективу ведомства за совместную деятельность в 2016 году.
«От вашей работы многое зависит – развитие бизнеса, промышленности, качество жизни людей», – уточнил губернатор.
«Впереди у нас много задач и я надеюсь на дальнейшую совместную работу в интересах нашего региона», – подытожил глава субъекта РФ.
За многолетнее образцовое выполнение служебного долга, высокие достижения в поддержании законности и правопорядка на территории региона Благодарностями Губернатора Пензенской области отмечены лучшие представители ведомства.
Иван Белозерцев вручил сотрудникам награды и пожелал новых профессиональных достижений.
Новость: Правительство Пензенской области 14 января 2017
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